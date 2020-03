Advokaat soovitab: riigihangete võtjaga tuleks lepingud kiiresti ära sõlmida, et aidata ettevõtetel ellu jääda

Vastupidi, kus vähegi võimalik, tuleks hankijatel kõik otsused ära teha ning hankeleping võitjaga ära sõlmida. Uute hankelepingute sõlmimine ning tulu teenimise võimaluse tekkimine võib aidata täna raskes olukorras olevaid ettevõtjaid mitte lihtsalt käivet teha, vaid kriisis ellu jääda. Mida suurem on aktiivsus majanduses, seda kiiremini Eesti kriisist ka taastub.

Teatud valdkondades ei pruugi kriis aga soosida kiirete otsuste tegemist ning hankelepingute kiiret sõlmimist. Kriisi mõju konkreetses valdkonnas võib olla nii suur, et ettevõtjatel kulub kogu aeg investorite ja tarnijatega läbirääkimiseks, tellijate teavitamiseks ning töötajate töö ümberkorraldamiseks (nt transpordis). Sellises olukorras võib ettevõtjale hoopis abiks olla see, kui hankija lükkab lähinädalatel saabuvad pakkumuste esitamise tähtajad edasi. See on kasulik ka hankijale, sest kui ettevõtjatel pole täna aega pakkumuste vormistamiseks ja esitamiseks, siis on ka konkurents hankel väike. Teadagi tähendab see hankijale näiteks kõrgemaid hindu või vähem soodsaid tingimusi.

Ettevõtja, ole aktiivne