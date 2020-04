Advokaat vastab: kas kriisi ületamiseks võib ka konkurendiga koostööd teha?

Euroopa Liidu liikmesriikide konkurentsiasutusi hõlmav Euroopa Konkurentsivõrgustik tegi 23. märtsil ühisavalduse konkurentsiõiguse kohaldamise kohta kriisiolukorras. Euroopa Konkurentsivõrgustiku liikmena on ühisavaldusega liitunud ka Eesti Konkurentsiamet.

Konkurentsiamet on asunud seisukohale, et ehkki ka kriisiolukorras on vaba konkurentsi kaitsmine oluline, ei ole ameti eesmärgiks takistada sellist konkurentide koostööd, mille eesmärgiks on kriisi tõttu tekkinud tarneraskuste vms probleemide ühisel jõul ületamine.

Euroopa Liidu konkurentsiasutused on lubanud mitte sekkuda vajalikesse ja ajutistesse koostöömeetmetesse, mille eesmärgiks on tarneraskuste ületamine. Konkurentsiamet kutsub ettevõtjaid üles koostöömõtete korral ametiga konsulteerima, et amet saaks koostööle hinnangu anda ja vajadusel nõustada sobivate lahenduste väljatöötamisel.

Leedu konkurentsiamet on konkurentsiasutuste ühisavalduse juurde lisanud, et võimalik võiks olla näiteks konkurentide infovahetus laovarude ja transpordivõimaluste kohta, et tagada kõikide tarbijate varustatus üle riigi. Ka Euroopa Komisjoni juhendmaterjal viitab, et üle- ja alatarnimise tõhusamat prognoosimist võimaldav teabevahetussüsteem, mis vähendab tarbijate nõudluse rahuldamata jäämist, võib teatud tingimustel olla lubatud.

Ühendkuningriigis on osaliselt piiratud konkurentsiõiguse kohaldumist esmatarbekaupade tarneahelas

Ühendkuningriik on läinud Euroopa Liidu konkurentsiasutuste selgitustest sammu kaugemale. Nimelt muutis Ühendkuningriigi valitsus 27. märtsil ajutiselt Ühendkuningriigi konkurentsiseadust nii, et esmatarbekaupade tarnijad ja jaemüüjad ning neile logistikateenuste osutajad võivad alates 1. märtsist 2020 kuni esmatarbekaupade tarneahela süsteemsete häirete perioodi lõpuni teha muudatuses loetletud vormides koostööd, kui koostöö eesmärgiks on ennetada või leevendada koroonaviirusest tingitud häireid tarbijatele esmatarbekaupade tarnimisel.