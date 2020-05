Advokaat vastuseks Kõlvarti Airbnb korterite ohjamise ettepanekule: linnapea teenib turismifirmade huve?

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti ettepaneku kohaselt tuleks kehtestada seadusmuudatused, mis võimaldaks nõuda külaliskorterites majutusteenuse osutamise eeldusena kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud litsentsi. Linnapea visiooni järgi oleks litsents tähtajaline (3 aastat), mille taotlemisel (eeldatavalt ka uuendamisel) tuleb maksta litsentsitasu. Litsentsi puudumist peaks aga karistama rahatrahviga.

Iga hea ja töötava lahenduse loomise eeldusena tuleb kõigepealt teha selgeks, millist probleemi soovitakse lahendada. Vastasel juhul oleks positiivne tulemus justkui lotovõit. Pöördumise järgi on seadusmuudatusega lahendatavaid probleeme mitu. Nimelt on Tallinna kortermajade elanikud häiritud, et külaliskorterites viibijad ei pea kinni ühiselu reeglitest (teevad lärmi, ei sorteeri prügi jne). Võib jääda mulje, et Tallinna elanike turvatunne on just külaliskorterite tõttu ohus.

Samuti on mureks, et külaliskorteritega kortermajades ei teki kogukonnatunnet ning puudub võimalus selgitada, milliseid reegleid tuleks järgida. Välja pakutud lahendust õigustatakse mh vajadusega tagada tervisekaitse nõuete järgimine ning ka eesmärgiga pidurdada koroonaviiruse levikut!

Litsents ei suurenda empaatiat ja kogukonnatunnet

Paraku tuleb möönda, et kirjeldatud probleemide ja väljapakutud lahenduse seosed jäävad häguseks. Julgen arvata, et litsents, tegevusluba vmt ei pane külaliskorteri külastajat olema õiguskuulekam või mõistvam teiste kortermaja elanike suhtes. Samuti on raske näha, et litsentsi väljastamise tagajärjel tõuseks naabrite teineteise mõistmise ja üldine empaatia tase. Olen ise reisides korduvalt ööbinud külaliskorteris, kuid ei ole täheldanud, et käitun seal kuidagi teisiti kui tavaliselt.

Häiritud elanike soove täidaks küll külaliskorterite kadumine korterelamutest, kuid see ei ole vähemalt otsesõnu linnapea eesmärk. Raske on näha ka võimalikku positiivset tulemust tervisekaitses, kui rohkem turiste hakkakski ööbima külaliskorterite asemel hotellides. Vaieldamatult käib keskmises hotellis keskmisel päeval rohkem inimesi kui keskmises korteris või trepikojas.