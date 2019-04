Äge kauplemine Nõva sadama ostmiseks

„Kekkilä teda ei kasuta, õnnetus seisus ta seal seisab,” ütles Lääne-Nigula valla arendusnõunik Raina Jeeberg.

Kekkilä kavatses sadama kasutusele võtta turba väljaveoks, kuid pole seda teinud ega kavatsegi teha. Kekkilä Eesti juhatuse liige Ly Lauringson ütles Lääne Elule, et Kekkilä Eesti ei ole Nõva sadama kinnistutest huvitatud. Kas ja mis hinnaga need Lääne-Nigula vallavalitsusele müüakse, ei osanud Lauringson öelda. „Tehing on suuremahuline ja protsess võtab aega,” ütles ta. Läbirääkimised käivad

Loe pikemalt Lääne Elust.