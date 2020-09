2020. aasta algas Eesti tehnoloogiaettevõttele Starship Technologies teadmisega, et suur idee, mida oli juba kuus aastat arendatud, on jõudnud staadiumisse, kus võib alata suurem kasv. Ent märtsi lõpus ilmusid meediasse kurjakuulutavad kirjutised, et ettevõte on koondanud suure osa töötajaid.