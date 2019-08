Ahti Heinla on Amazonist neli aastat ees

"Jah, me oleme selgelt kõigist teistest ees selles mõttes, et meie teeme juba palju vedusid iga päev ja oleme igapäevases kommertsiaalses opereerimises. Konkurendid on küll teadvustanud, et nad kavatsevad robotit arendada, aga meie teadvustasime seda neli aastat tagasi," rääkis Heinla, kelle firma plaanib kahe aasta jooksul laieneda sajasse Ameerika Ühendriikide ülikoolilinnakusse.

