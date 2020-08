Ähvardav kohtuvaidluste-torm seab taastuvenergia sektori investeeringud küsimärgi alla

Edgar-Kaj Velbri, Advokaadibüroo Derling Primus vandeadvokaat* RUS

Edgrar-Kaj Velbri Foto: Derling Primus

Eesti energeetika tulevik on viimased aastad olnud üha süvenevas äikesetormis. Ühelt poolt on keskkonnaalaste muudatuste survel turukonkurentsis alla vandumas traditsiooniliselt sektoris põhirolli mänginud põlevkivienergeetika. Teisalt on aga seda asendama pidanud taastuvenergeetika pidevate reformide ja riigikaitseliste huvide põrkumise tõttu üha uusi tagasilööke saanud.