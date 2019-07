Äikesepilved koonduvad Swedbanki kohale. Kahtlased kliendid olevat pärit Hansapanga aegadest

Kui raport avaldati, sai Michael Wolf kummaliste põhjendustega sule sappa ja Birgitte Bonnesen tõusis pangagrupi juhiks. Siis avaldati kitsas ringis grupi vastavuskontrolli juhi Viveka Stangert raport, kus Baltimaad polnud heas valguses. Et aga raporti kokkuvõtet võis tõlgendada kriitikana Birgitte Bonneseni tegevuse suhtes ajal kui ta oli Balti üksuste juht, lasti varsti peale koosviibimist Strangert lahti. Swedbanki kommunikatsiooniosakond teatas, et sellel sammul puudus seoses rahapesu teemaga.

Siiski oli Strangerti raportist piisavalt kasu lisaks teistele rahapesuohu märkidele, et Swedbank hakkas võtma Balti rahapesuriske tõsisemalt. Kuigi tegutseti juba varem, lendasid sajad kliendid üle panga parda, kuid puhastus muutus süsteemsemaks 2016. aasta paiku. Ning jutt ei käinud enam ainult panga mitteresidentidest kõrge riskiga klientidest.

Käivitati suurprojekt puhastus, mille eesmärk oli keskendunud teatud kliendigrupi suhtes. Jutt käib mõnesajast kliendist, kes olid seotud Venemaa söegigandi Kuzbassrazrezugoli ja Carbo One ümber. Viimane võib olla seotud Venemaa oligarhide Iskander Mahmudovi ja Andrei Bokareviga, mis jälle omakorda olevat seotud organiseeritud kuritegevusega. Kuzbassrazrezugol olevat seotud Anton Petroviga, kelle isa Gennadi Pertov olevat Tambovi maffia arvatav võtmetegelane.

Sellised kliendid olevat tulnud panka kaasa 2005. aastal, kui Swedbank ostis ära Hansapanga. Puhastusprojekti käigus sai sellistest klientidest küllalt. Samas Carbo One oli Swedbank Eesti üks suuremaid ja kasumlikumaid kundesid. Nende valuutatehingud olid nii suured, et klient viidi üle suurte korporatiivklientide ja institutsioonide üksuse Stockholmi kliendiks.

Suurpuhastuse raames värbas Swedbank 2017. aasta veebruaris Norra advokaadi Erling Grimstadi. Tema põhiülesandeks oli hinnata Eesti rahapesuriske teatud kliendigrupi osas. Kui raportit 7. juulil 2017 tutvustati, hakkasid häirekellad lööma.

Järeldus oli, et avastati väga suured rahapesuvastase võitluse puudujäägid. Vaid kuus kuud varem oli panga Eesti juhtkond teinud oma riskihinnangu, mis leidis vastupidist.

Selgus, et Swedbank ei teadnud oma ettevõtetest klientide tegelike omanike, kuid ka mitte seda, milles nende tegelik äritegevus seisnes. Nii oli lugu ka Carbo One'iga, kelle omanik polnud vähemalt ametlikult teada ega registreeritud. Ka ei teadnud Swedbank alati seda, kuskohast klientide raha pärineb ega ka seda, mis on tehingute põhjused. Näiteks üks klient maksis sadu miljoneid Rootsi kroone lühikese aja jooksul buldooserite eest. Need müüdi neljale alles asutatud idufirmale, kellel polnud kodulehekülgigi.

Grimstad jõudis järeldusele, et Swedbank ei näinud vähimatki vaeva, et uurida kahtlasi tehinguid. Vähemalt ei viidanud miski, et pank oleks uurinud kahtlasti tehinguid enne 2012. aastat. Tema võitel ei raporteeritud kahtlastest tehinguitest ka rahapesu andmebürood.

Raporti kohaselt olevat Swedbanki korrespondentpangad, kelle vahendusel toimusid kliendiarveldused, aegajalt pärinud Swedbankilt, et kuulge, millega teie kliendid tegelevad. Nad soovisid lisainfot. Ja jällegi ei leidnud Grimsted mingisugust viidet, et päringute alusel olevat alanud uurimine. Selle asemel saatis Swedbank korrespondentpankade päringud edasi klientidele, et need ise vastaks ja selgitaks.

Sel ajal olid Swedbanki Eesti juhtideks kaks meest – Priit Perens ja Robert Kitt. Robert Kitiga on tööleping peatatud kuni uurimise lõpuni, kuid Priit Perensiga lõpetati tööleping.

Vaatamata suurpuhastusele ei lõppenud saaga. Näiteks Swedbanki Eesti üks töötaja kasutas pangakliendi PIN-kalkulaator, tegemaks kliendi nimel tehinguid. Kliendiks oli aastatel 2012-2018 Venemaa minister Mihhail Abyzov. 2017. aastal lahkus töötaja Swedbankist ja sai üheks Mihhail Abyzovi ettevõtte juhiks. Tänavu märtsis läks lugu pikantseks. FSB arreteeris Abyzovi, kahtlustades teda sadade miljonite dollarite kõrvale panekus, milleks kasutati välismaiseid riiulifirmasid.