Aimar Roosalu: arendajad jätavad endale kätte liiga palju üürikinnisvara

„Täna valitseb kinnisvaraarendajate seas uus trend, milleks on müümata jäänud korterite väljaüürimine," sõnas Aimar Roosalu. „Suhtumine, et kui maja saab valmis, küll me siis kätte jäänud korterid üüriturul ise välja anname, on täna ligi pooltel arendajatel - eriti räägivad seda mikrokorterite arendajad. Näen õudusunenägusid sellest, kui kinnisvaraturu languse ajal on müügiportaalid üüri-mikrokortereid täis. Neid jäetakse endale liiga palju kätte. Ühe sellise arendaja pankrot ei tähenda mitte ainult ühe tegija lahkumist turult, vaid ka üürikorterite portfelli kiirmüüki paiskamist. Kahe-kolme sellise arendaja makseraskused tähendaks juba tõsist ohtu üüriturule."

„Hetkel ei ole olukord kinnisvaraturul sugugi mitte halb, sest mitte kuskilt ei paista silma 10 aasta taguseid anomaaliad. Olukord on stabiilne, ostjad ja müüjad on aktiivsed. Kui see nii-öelda pauk peaks tulema, siis tuleb see kindlasti väljast," rääkis Aimar Roosalu. „Suurlinnades on pakkumist jätkuvalt piisavalt, ent täna näen eelkõige võimalusi väikelinnades. Ka nendes piirkondades on tekkinud ostuvõime ning kohalikud omavalitused on huvitatud tegema koostööd arendajatega. Muret ei paista ka Tallinna lähiümbruse büroohoonetega, sest need täituvad väga kiiresti. Hea meel on selle üle, et võlakirjaturg on muutumas populaarsemaks kohaks, kust kapitali kaasata."

Riskantsed trendid

Bigbanki äriosakonna juhi sõnul kurdavad arendajad, et ehituslubade saamine ametkondadest on varasemast rohkem aeganõudvam. Samal ajal üritatakse arendusprojektid valmis ehitada võimalikult kiiresti, et kapital projektist kätte saada ning selle käigus kipub töö kvaliteet langema.