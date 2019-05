Ain Aaviksoo räägib suu puhtaks: Källo ja Laanetu firmast lahkumiseni viis omanike konflikt

Eelmise aasta alguses andis sotsiaalministeeriumi toonane e-tervise asekantsler Ain Aaviksoo (44) teada, et lahkub ametist ning on avatud uutele tööpakkumistele. Arvati, et paljuski on tema lahkumise taga ebaõnnestunud sotsiaalkaitse infosüsteemi SKAIS2 projekt, mis otsustati 2017. aasta suvel senisel kujul lõpetada.

Mõni kuu hiljem asus Aaviksoo kindlustusärimehe Raul Källo ja meditsiiniettevõtja Tarmo Laanetu 2017. aasta sügisel asutatud ettevõtte Viveo Health tegevjuhi kohale. Aaviksoo abikaasa asus tööle Laanetu ettevõttes Juno Tervis OÜ, kus omandas 20% osaluse. Viveo pakkus eratervisekindlustusteenust. Siiski lahkus Aaviksoo Viveost mullu sügisel ja siirdus Guardtime’i Eesti haru juhiks.

Nüüd, ligi neli kuud hiljem, on avalikkuseni jõudnud väide, et Aaviksoo on kaheksa kuuga tekitanud Viveole suure majandusliku kahju. „Mõnede tehingute puhul kahtlustatakse ka seda, et Ain Aaviksoo eelistas teise ettevõtte huve,” märkis Källot esindav vandeadvokaat Jaanus Tehver.