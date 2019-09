Ain Kaljuranna kaitsja taotles Tallinna Sadama kriminaalasja kohtuniku taandamist

Kui eelmisel nädalal teatas vandeadvokaat Paul Keres, et kaalub kohtuniku taandamise taotlemist, siis tänasel istungil ta selle ka esitas. Keres esitas pea 40 minutit kestnud ettekandes kohtunik Kristina Väliste kohta mitmeid etteheiteid, millest nähtub kuidas kohtunik justkui prokuratuuri soosib ja kaitsjate tegevust takistab.

Keres rõhutas, et tal ei ole küll otseseid tõendeid, et kohtunik erapoolik on, aga piisab ka ainult sellisest muljest. "Ma ei saa tõestada, et kohtuniku tegevus on erapoolik, aga see näib erapoolik." Ta luges ette mitmeid eelmisel nädalal aset leidnud dialooge kohtuniku ja prokuratuuri kutsutud tunnistajatega, kus kohtunik oli justkui ütluste andmisest keeldunud tunnistajaid neid ikkagi andma mõjutada üritanud. Lisaks heidab Keres kohtunikule ette, et kohtunik ei nõustunud advokaadi taotlusega, millega püüti Tallinna Sadamalt välja nõuda suurt hulka lepinguid.

Kerese taotlust toetasid ka kõigi teiste süüdistatute kaitsjad. Seejärel palus prokuratuur 45 minutit vaheaega, et Kerese taotlusega tutvuda.

Prokurör Laura Feldmanis ütles pärast võetud vaheaega, et selliseid asjaolusid pole nagu kohtunik oleks valinud poole ja süüdistajat toetama asunud. "Taandamine ei saa muutuda relvaks, millega valida endale sobivat kohtunikku. Käesoleval puhul leiab prokuratuur, et puuduvad alused kohtuniku taandamiseks."