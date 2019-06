Ainsa pakkumise universaalse postiteenuse osutamiseks esitas Eesti Post

Konkurentsiameti välis- ja avalike suhete osakonna juhataja Maarja Uulits ütles ERR-ile, et hankele esitas oma pakkumise ainult Eesti Post.

Eesti Posti juhatuse esimees Ansi Arumeel sõnas, et universaalse postiteenuse osutamine on Eesti Posti peamine ülesanne ja vereringe ning teenus on langevast kasutusest hoolimata Eesti inimestele oluline. „Tahame selle teenuse osutamist jätkata, et jõuda kõigi Eesti inimesteni ning osaleme selleks Konkurentsiameti hankel," lausus Arumeel.

Eesti Posti nõukogu kinnitas eelmisel nädalal juhatuse ettepaneku osaleda UPT konkursil ja nõustub ettevõtte konkursiteates esitatud tingimustega. Esitatava pakkumise eelduseks on, et UPT teenuste hinnastamine arvestab kulupõhisust ja vajadust katta UPT võrgustiku opereerimisega kaasnevad kulud ning tagab regulatsioonides ettenähtud mõistliku marginaali.

„Igal ettevõttel, olgu ta riigi- või eraomandis, on lisaks omanikule kohustused ka oma töötajate ja klientide ees. Eesti Post peab suutma maksta töötajatele konkurentsivõimelist ja väärilist tasu ja pakkuda klientidele kvaliteetset teenust. Universaalse postiteenuse puhul tähendab see, et riigil teenuse tellijana tuleb tagada kulupõhised hinnad ja ebamõistliku kahjumi hüvitamine, nagu viimase osas näeb ette ka postiseadus," sõnas Eesti Posti nõukogu esimees Bo Henriksson.

Universaalse postiteenuse ja sellega kaasnevad perioodika teenused tõid 2018. aastal Eesti Postile kahjumit 4,9 miljonit eurot ning järgmise viie aasta jooksul ulatub kahjum kokku hinnanguliselt üle 40 miljoni euroni.