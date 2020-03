Air Baltic jätab koroonaviiruse pärast ära 90 lendu

“Kuna me näeme, et lähitulevikus toimuma pidanud reisid on meie klientide poolt pigem edasi lükatud, võtame ette proaktiivsed sammud, et vähendada oma kulusid ja säilitada firma üleüldiseid kõrgeid efektiivsuse näitajaid,” lausus Air Balticu vanem asepresident lennuvõrgustiku alal Wolfgang Rauss.

Reisijad, kellel on broneeritud lennupiletid erimeetmete poolt mõjutatud lennuliinidel, saavad Air Balticult individuaalse informatsiooni ja alternatiivsete reisivõimaluste pakkumised. Reisijad, kelle reis Milaanosse on mõjutatud Riia - Milaano lennuliini väljumiste vähendamisest ja kelle lend pidi toimuma kuni 31. maini, saavad võimaluse muuta oma reisimise kuupäeva või valida alternatiivne reisi sihtkoht Milaano suhtelises läheduses, milleks on Zürich, Genf, München või Viin.

Kuni 23. märtsini toimuvad airBalticu lennud Milaano ja Verona suunal vastavuses varasema lennuplaaniga.