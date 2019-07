Air Baltic laenas võlakirjaturult 200 miljonit eurot

Võlakirjade väljastamine toimub ootuste kohaselt 30. juulil, 2019. Võlakirjad noteeritakse Euronext Dublini väärtpaberibörsil.

Ettevõtte teatel ostsid võlakirju üle 100 investori 25 erinevast riigist ja nõudlus ületas pakkumise.

“Meie lennufirma jaoks on see ajalooline samm, millega me mitte ainult ei teostanud seni suurima ettevõtte võlakirjade emissiooni Läti äriajaloos, vaid samuti saime ka esimeseks lennufirmaks Kesk- ja Ida-Euroopas, mis astus rahvusvahelisele kapitaliturule Eurovõlakirjade pakkumisega,” teatas lennufirma juhatuse esimees Martin Gauss, lisades, et lennufirma jätkab Destination 2025 strateegiaga ning edukas võlakirjade emission lubab oluliselt tugevdada likviidsust ja jätkata lennukiparki invteseeriist.

Firma peamine aktsionär on Läti riik, mille omanduses on 80% firma aktsiatest, erainvestor Lars Thuesen’ile kuulub läbi tema firma Aircraft Leasing 1 SIA umbes 20% aktsiatest.

Air Baltic teenindab Riiast, Tallinnast ja Vilniusest lende rohkem kui 80-sse erinevasse sihtkohta.