Air Baltic: me pole Eesti valitsuselt abi palunud ja hakkame mais Tallinnast lendama

Briede kinnitas, et Air Baltic plaanib otselennud Tallinnast mais taastada. Algselt pakutakse lennuvõimlaust läbi Riia ning nii kiiresti kui võimalik taastada ka otselennud Amsterdami, Pariisi, Londonisse, Oslosse ja Berliini.

Kommenteerides majandusminister Taavi Aasa öeldut, et Air Balticu lendude taastamine Tallinnast on keeruline, sest lennufirma on otsustanud alles jätta suuremad lennukid ning nendega on Talinnast keerulisem lende alustada, lausus Briede, et enne kriisi oli Air Balticul Tallinnas kaks suuremat Airbus A220-300 lennukit ning üks Bombardier Q400 NextGen ning otsus viimane pensionile saata, oli tehtud juba varem.

Kuna kulu reisija kohta on suuremal Airbus A220-300-l oluliselt väiksem, siis on need lennukid lennufirma kinnitusel Eesti lendudeks väga sobivad.

Varem on räägitud sellest, et Eesti riik võiks Air Balticusse invetserida ja lennufirmas osaluse omandada. Kas selline võimalus on viimasel ajal jutuks tulnud, Briede ei kommenteerinud, lisades, et see on küsimus lennufirma omanikele.