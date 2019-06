Air Baltic: meil ei ole plaani Nordicat osta

Air Balticu kommunikatsiooniosakonnast kinnitati Ärilehele, et nõudluse suurenemise tõttu on lennufirma pidevalt oma kohalolekut Eestis suurendanud ning lisanud uusi otselende. Praegu lendab Air Baltic Tallinnast 12 sihtkohta.

Läti lennufirma kinnitas, et plaanib edaspidi kõikidest Baltimaade pealinnadest otselendude arvu suurenadada. Eesmärk on, et Tallinnast, Riiast ning Vilniusest saaks ühe ümberistumisega peaagu kõikidesse maailma sihtpunktidesse.

Air Baltic lendab Tallinnast Amsterdami, Berliini, Brüsselisse, Kopenhaagenisse, Londonisse, Malagasse, Oslosse, Pariisi, Stockholmi, Viini ja Vilniusesse, samuti Riiga.

Tuleval talvel lisanduvad otselennud Salzburgi.