Air Baltic pakub Riiast reisi ei kuhugi: restoranitoitu süües tehakse tiir Kuramaa kohal

Väljalend on plaanis 25. oktoobril kell 17.15. Lennukiks on valitud Airbus A220-300. Lennu korraldajad on reisifirma Balt-Go ja Air Baltic, vahendab Läti Delfi.

Müüki läheb 135 piletit. Ühe pileti hind on 159 eurot. Pileteid müüakse veebilehel labaislidojums.lv.

Lennu ajal pakutakse reisijatele restoraniroogi ja giidi rollis on Läti näitleja Andris Bulis.

Kui ilmastikuolud lubavad, võib lennuk laskuda 900-1000 meetrini maapinnast, mis pakub aknast kauneid vaateid. Kui lennuk asub Pāvilosta lähedal, saavad reisijad jälgida päikeseloojangut Läänemere kohal.