Air Baltic pidi homsest 14 sihtkohta lendama hakkama, aga seda ei juhtu

Aprilli lõpus lubas Air Baltic, et 13.maist hakatakse lendama 14 sihtkohta. 22-aprillil kinnitas lennufirma kommunikatsioonijuht Alise Briede Ärilehele, et Air Baltic plaanib otselennud Tallinnast mais taastada. Algselt pakutakse lennuvõimlaust läbi Riia ning nii kiiresti kui võimalik taastada ka otselennud Amsterdami, Pariisi, Londonisse, Oslosse ja Berliini. See teade osutus aga enneaegseks.

Nagu teatas lennufirma kommunikatsioonijuht Alisa Briede, on lennupiletite müük Riiast kuni 9. juunini peatatud, kirjutab Läti Delfi.

Olukord muutub kohe, kui rahvusvahelised reisid Lätist taastatakse.

Delfi kirjutab, et Air Balticu varasem otsus juba 13. maist pileteid müüa oli ennatlik ja tekitas kahtlusi. Esiteks ei olnud teada, kas erakorralist olukorda pikendatakse ja lennud lubatakse. Samuti on paljudes riikides välismaalastele kehtestatud 14-päevane karantiini nõue.

Reisijatel, kes on endale juba pileti soetanud, palub lennufirma kas tasuta lennukuupäeva muuta või siis saavad nad raha tagasi kinkekaardi näol (kinkekaardile lisandub 20 eurot iga lennu kohta) või pangaülekandega.

Kas aga piletite müümine olukorras, kui pole kindlust, et need reisid üldse toimuvad, pole mitte pettus, vastas Läti tarbijakaitse juht eitavalt. Tarbijakaitse hinnangul oli teada, et erakorraline olukord kehtib Lätis 12.maini ja keegi ei teadnud, mis edasi saab.