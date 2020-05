Air Baltic taaskäivitab ka Tallinn - Riia lennuliini

Täielik lennuplaan koos lennupiletitega on varsti firma kodulehel. Lisaks kehtib ka täiendav pakkumine kõikidele uutele ja kuni 31. maini teostatud broneeringutele. Reisijad, kes teevad uue lennupileti broneeringu kuni 31. maini, saavad ühe korra tasuta muuta reisi toimumiskuupäeva.

“Meie töötajate ja reisijate, samuti aga ühiskonna üldine ohutus ja hea tervis on prioriteet number üks. Siis, kui me taasalustame lendamisega, varustame kõik meie reisijad näomaskide ja desinfitseerivate salvrätikutega. Meie tegevus koroonakriisijärgsel ajal on kooskõlastatud vastavate regulatsioonidega ning me jätkame oma töös spetsiifiliste juhtnööride jälgimist," sõnas firma juhatuse liige Martin Gauss.

Juba varasemalt teatas firma, et 18. maist alustavad nad taas lende Tallinnast Amsterdami, Kopenhaagenisse ja Oslosse. Koos Riia ja Vilniusega on Tallinnast sihtkohti seega viis.