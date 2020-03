Air Baltic vähendab Milaano reiside arvu

„Viimastel päevadel oleme täheldanud Milaanosse broneeringute vähenemist ning sestap otsustasime ka reiside arvu vähendada,“ lausus lennufirma juht Martin Gauss.

„Kuigi nõudlus ka Milaanosse ning Veronasse on viimastel päevadel vähenenud, näeme, et huvi Itaalia reiside vastu, eriti suvekuudel, on jätkuvalt suur,“ lisas ta.

23. märtsist kuni mai lõpuni lendab Air Baltic Milaanosse kahel päeval nädalas. Reisijad, kes on teinud broneeringu ära jäetavale reisile, saavad sihtkohta lennata teiste lendudega. Neile reisijatele pakutakse ka võimalust lennata Air Baltikuga mõnda teise Milaanole kõige lähemasse sihtkohta: Zürichisse, Genfi, Münchenisse või Viini.