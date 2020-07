Air Baltic võttis kasutusele uute tingimustega piletid

Green ja Green Classic pileteid teati varem Basic ja Premium nime all.

Green on madala hinnaga pilet käsipagasiga reisijatele ja lennukuupäeva on võimalik muuta eraldi tasu eest.

Uus Green Plus on mõeldud reisijatele, kes arvestavad odava hinnaga, kuid kellele on vajalik ka pagas.

Äriklassi pilet tagab varasemad eelised, sealhulgas ka lennujaama kõrgema kvaliteediga teenused: eraldi ruumi ning toitlustuse ja joogid lennu ajal.

Uute piletite täpsete tingimustega saab tutvuda siin.

Neile reisijatele, kes on juba broneeringud teinud, rakendatakse uute piletitega ette nähtud tingimusi.