Gauss ütleb, et kõik lennufirma töötajad on elevil, et saavad pärast kahekuulist vaheaga esmaspäeval taas lendama hakata. Kuigi kriis ei ole veel sugugi läbi, lennata tuleb kahjumiga ning reisijate numbrid jäävad mitmeteks aastateks varasemast väiksemaks.

Kui karmilt Air Baltic kriisis pihta sai, mida tähendab uus reaalsus lennunduses, kuidas muutuvad lennupiletite hinnad ja kas lendajad peaksid lisameetmete tõttu lennujaama minema varem?Mida arvan Läti lennufirma juht Eesti valistuse otsusest Nordicasse raha paigutada ning kas Balti riikidel oleks mõistlik Air Balticu põhjal ühine lennufirma luua, saab lugeda Martin Gaussi intervjuust.