Air Balticu juht Martin Gauss: otseliinide arv Tallinnast kahanema ei hakka

Saatejuht Andres Kuuse küsimusele, kas Air Balticul on plaanis Tallinnast rohkem otseliine luua, vastas Gauss jaatavalt, vahendab ERR-i uudisteportaal.

“Jah, avame üha rohkem otseliine ka Tallinnast. Alles täna teatasime, et Nice on uus sihtkoht, Salzburg tuleb talvel, seega on praegu 14 otselendu. Tulevikus hakkame kasvama ka Tallinnast ja Vilniusest väljuvate liinidega — oleme ju Air Baltic ja see on meie koduturg. Tugevdame siin oma positsiooni.”

Gauss märkis, et Air Balticu palgal on 33 eestlast ja neid tuleb juurde, sest üha rohkem lennatakse Eestist. "Tulevikus rajame Eestisse oma baasi ja siis hakkavad Eestist väljuvaid lende teenindama eestlaste meeskonnad. Meil on juba eestlastest piloodid ja pardateenindajad, koos turuosa kasvuga võtame juurde ka töötajaid Eestist ja Leedust,” lisas Gauss.