Air Balticu president sai loa Airbus A220 juhtida

1992. aastal oma karjääri Boeing 737 piloodina alustanud Gauss on kogu tööelu jooksul kommertspiloodi litsentsi säilitanud. Airbus A220 kvalifikatsiooniõpe toimus Air Balticu õppekeskuses Riias, kirjutab Läti Delfi.

Selle aasta maist lendab Air Baltic vaid Airbus A220-300 lennukitega. See lihtsustab lennupargi ülalpidamist ja lisaks on need lennukid efektiivsemad.

2015. aasta kevadel tõdes Gauss Ärilehe antud intervjuus, et kuigi tal on litsents, ei ole ta terviseprobleemide tõttu mõnda aega lennanud. „Viimane lend oli Tallinna. Ma ei tee sellest suurt numbrit. Ütlen: tere hommikust, kapten Martin Gauss räägib. Räägin tavalist kapteni juttu. Kaks korda, lendu tõustes ja enne maandumist. Siis inimesed küsivad, kas see on see Martin Gauss, kes on pardaajakirja," rääkis ta Ärilehele.

Gauss tõdes siis, et sai 12. aasta jooksul British Airwaysis koolituse ka muudel aladel. „Olen oma juhikarjääris teinud kõiki töid, mida saab lennufirmas teha. See on andnud väga hea kogemuse. Ma ei oska küll lennukit parandada, selleks peab olema insener, aga saan kogu protsessist aru, äripoolest ja turundusest," rääkis ta.