AirBaltic aitas Tallinna lennujaamal rekordit purustada

Suurim vedaja airBaltic teenindas juulis 24% reisijatest, Nordica 15% ja Ryanair 10%. Odavlennufirmadega lendas kokku 20% kõigist reisijatest.

Reisijate arvu rekord sündis juulis ka Tartu lennujaamas, kus teenindati 2257 reisijat, mis on 429 reisijat rohkem, kui mullu samal ajal.

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on tulemus ootuspärane, sest juulis peatati ajutiselt mitmed äriliinid näiteks Kopenhaagenisse ja Milanosse. Keskmine täituvus kasvas regulaarlendudel rekordilise 81%-ni. „Vaatamata suhteliselt soojale suveilmale Eestis on reisijate nõudlus just suviste puhkusereiside järele püsinud väga tugev ja keskmine lennukite täituvus on tõusnud rekordkõrgele. Suvega on turuosa endale kõvasti juurde haaranud airBaltic ning kasvatanud seda aasta algusega võrreldes 7%,“ selgitas Pärgmäe.

Juulis toimusid otselennud 36 regulaarliinil, millele lisandus 25 tellimuslendude sihtkohta. Suur osa regulaarliiklusest on jaotunud põhiliste sõlmjaamade vahel, nagu Helsingi, Riia, Frankfurt ja Stockholm. Augustis taastuvad regulaarlennud ka äriliinidel, mis juulis korraliste hooldustööde tõttu peatati. Tellimuslendudest olid ülekaalukalt populaarseimad Türgi, Bulgaaria ja Kreeka kuurordid.