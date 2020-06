AirBaltic hakkab juulikuust taas populaarsesse puhkuse sihtkohta lendama

"Paljud Euroopa Liidu riigid avavad taas oma piirid rahvusvahelistele turistidele. Inimesed hakkavad uuesti reisima ja peale pikka perioodi, mil lendamine ei olnud võimalik, saab nüüd endale planeerida puhkepausi. Vastates sellele trendile taaskäivitame mõned populaarsematest reisisuundadest veidi varem esialgu planeeritust," põhjendas airBalticu juhatuse esimees Martin Gauss.

Kuna nii lennufirma töötajate kui ka reisijate ohutus ja hea tervis on lennufirma suurim prioriteet, on airBaltic rakendanud tugevad ohutuse abinõud ja taasavatud opereerimine vastab kõikidele kehtestatud ohutusreeglitele. "Kõik pardal olevad reisijad on varustatud meie poolt desinfitseerivate vahendite ja näomaskidega," kinnitas Gauss.

Juba praegu lendab airBaltic Tallinnast otse Amsterdami, Berliini, Kopenhaagenisse, Oslosse, Pariisi, Viini ja Vilniusse. Lisaks sellele taaskäivitab airBaltic 15. juuni ja 7. juuli vahel lennud Riiast Dubrovnikusse, Rijekasse, Sliti (Horvaatia), Barcelonasse (Hispaania), Nice’i (Prantsusmaa) ja Larnacasse (Küpros), samuti aga Rooma, Kataaniasse ja Milaanosse (Itaalias) koos mitme teise sihtkohaga.

Täielik lennuplaan koos lennupiletitega on saadaval airBalticu kodulehel. Lisaks kehtib ka täiendav pakkumine kõikidele kuni 30. juunini teostatud broneeringutele. Reisijad, kes teevad uue lennupileti broneeringu kuni 30. juunini, saavad ühe korra tasuta muuta reisi toimumiskuupäeva. Lubatud on vaid üks kuupäeva muudatus.