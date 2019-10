AirBaltic kaalus ka Kuressaare lennuhankel osalemist, kuid loobus üsna ootamatul põhjusel

"AirBaltic on [hanke] materjalidega tutvunud ja võib kinnitada, et ei osale Tallinna-Kuressaare lennuhankes, kuna lennufirmal puudub teenuse efektiivseks pakkumiseks sobiv lennuk," öeldi airBalticu pressiosakonnast täna Ärilehele.

Maanteeameti hanketingimused näevad ette teenuse osutamist vähemalt 40-kohalise lennukiga, mille väljalaske aasta on kas 2000 või hiljem. AirBalticu lennuparki kuulub ettevõtte kodulehe andmetel nelja tüüpi lennukeid: Airbus A220, Boeing 737-300, 737-500 ja Bombardier DHQ400.

Samas on kõik need lennukid aga olulisemalt suuremad kui maanteeameti miinimumtingimused lennuki mahutavusele ette näevad. Täna on AirBalticu lennukipargis on 20 Airbus A220-300 lennukit, mille istekohtade arv on 145 kohta, 12 Bombardier Q400 NextGeni, kus on 76 istekohta, kuus Boeing 737 lennukit, kus istekohtade arv on kas 142, 144 või 146 ning kaks Boeing 737-500 lennukit, kus on 120 istekohta.

Sellest hoolimata, et lätlaste lennufirma Tallinna-Kuressaare lennuhankes ei osale, rõhutas airBaltic, et on jätkuvalt Eesti turust väga tugevalt huvitatud, pakkudes enda hinnangul parimaid ühendusi Balti riikide pealinnadesse ja neist väljapoole. Seni on airBaltic opereerinud Lätis ühte siselendu, lennates viis korda nädalas Riia ja Liepaja vahel.

Tallinna-Kuressaare lennuhanke pakkumiste esitamise tähtaeg on 20. detsember kell 13. Lepingu kestus on 48 kuud, see algab 1. maist 2020 ja lõpeb 30. aprillist 2024. Hanke eeldatav maksumus on 16,22 miljonit eurot.