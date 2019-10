airBaltic kasvas Eestis kaks korda kiiremini kui mujal

Kokku mainitud perioodi jooksul teenindas airBaltic 3 874 867 lennureisijat, mis tähendab 22% kasvu.

“Oleme täielikult pühendunud Eesti turu huvidele ning me tugevdame oma positsioone Tallinna lennujaama suurima vedajana. Pakume Eesti pealinnale parimat lennuühendust ning, lisades oma lennuplaanidesse täiendavaid otsesihtkohti, parendame oma teenust ka edaspidi,” ütles airBalticu juhatuse esimees Martin Gauss.

Lennufirma liinivõrgustik ühendab Eestit Euroopa, Skandinaavia, Venemaa, SRÜ ja Kesk-Ida riikidega.

Tallinnast pakub airBaltic otselende Amsterdami, Berliini, Brüsselisse, Kopenhaagenisse, Lon-donisse, Malagasse, Oslosse, Pariisi, Stockholmi, Viini ja Vilniusesse, samuti aga mugavaid ühenduslende Riia kaudu. Saabuval talvehooajal käivitab airBaltic otselennu Tallinn - Salzburg. Kokku teostab lennufirma lende rohkem kui 70 erinevatesse sihtkohtadesse.

airBaltic on 1995. aastal asutatud ettevõte, mille suurosanikuks on Läti riik osalusega 80,5% ning eraisik Lars Thuesen, kelle osalus läbi tema ainuomanduses oleva ettevõtte Aircraft Leasing 1 SIA on umbes 20%.

airBaltic’u lennukipark koosneb 39 lennukist - 20 Airbus A220-300s, 7 Boeing 737s ja 12 Bombardier Q400Next Gen lennumasinat.