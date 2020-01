airBaltic lennutas mullu üle 670 000 eesti reisija

“Eestis me püstitasime eelmise aasta tulemusel uue rekordi," kommenteeris tulemust airBaltic’u juhatuse esimees Martin Gauss. "Lisades suvehooajal 2020 uusi otselende Tallinnast, näitame oma pühendumist Eesti turule ja jät-kame oma teenuse parendamisega."

Kokku on 2019. aastaga airBaltic lennutanud üle 5 miljoni reisija, mis on 22% rohkem kui eelmisel aastal. Tegemist on firma rekordilise reisijatearvuga läbi kogu selle ajaloo.

Tallinnast teostab airBaltic otselende Amsterdami, Berliini, Brüsselisse, Kopenhaagenisse, Lon-donisse, Malagasse, Oslosse, Pariisi, Stockholmi, Viini ja Vilniusesse, samuti ka ühenduslende läbi Riia. Samuti käivitab airBaltic otselennu Tallinn – Salzburg käesoleva aasta 14. detsembrist ning Tallinn – Nice alates maist 2020.