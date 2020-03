AirBaltic peatab ajutiselt kõik lennud alates 17. märtsist

AirBalticu juhatuse esimees Martin Gauss rõhutas, et hetkel töötatakse Läti valitsusega plaani kallal, mis aitab tuua tagasi kõik reisijad, kes on hetkel jäänud välismaale.

"Meie töötajate ja reisijate, aga samuti ka laia avalikkuse hea tervis ja ohutus on meie jaoks prioriteet. Hetkel töötame Läti valitsusega plaani kallal, mis aitab tuua tagasi kõik reisijad, kes on hetkel jäänud välismaale. AirBalticu meeskond töötab pingsalt selleks, et aidata kõiki muudatuse poolt mõjutatud reisijaid."

Kõikide muudatusest mõjutatud reisijatega võtab lennufirma ühendust e-posti kaudu. AirBalticu kliendikeskus saab endiselt ülisuures koguses klientide kõnesid, kirju ja sõnumeid, seega hetkel palub lennufirma oma kliente võtta nendega kiiresti ühendust vaid juhul, kui lennuaeg pidanuks saabuma lähima paari päeva jooksul.

Viimased uudised lennufirma kohta on leitavad aadressil https://www.airbaltic.com/en/travel-updates.

AirBaltic kinnitab, et neil on välja töötatud kriisiplaan erinevate majanduslike ja operatsiooniliste kriiside juhtimiseks. Alates 28. veebruarist on ettevõttes loodud C19AG nimeline töögrupp, mis hindab situatsiooni viimaseid arenguid ja võtab kasutusele vajalikud meetmed.

AirBaltic jätkab varem välja kuulutatud meeskonna optimeerimist. Ettevõte alustab lähipäevil läbirääkimisi meeskonna esindajate ja erinevate ühingutega, et leppida kokku kõikides detailides, mis mõjutavad firma töötajate tulevikku