AirBaltic sai kätte kaheksateistkümnenda Airbusi lennuki

Selle aasta jooksul on see juba neljas Airbus A220-300 lennuk, mida firma on saanud kätte käesoleva aasta jooksul. Plaani järgi lisanduvad firma lennuparki jooksva aasta jooksul veel neli uut lennukit. Juba vähem kui kuu aja pärast hakkab üks uutest lennukitest asuma Eestis, teenindamaks järjest kasvavat otselendude arvu Tallinnast.

Tänaseni on airBaltic lennutanud oma uute lennukitega üle 2,6 miljoni reisija. Praegu lendab lennufirma iga teine reisija just seda tüüpi lennukiga. Kokku on Airbus A220-300 lennukid teinud üle 27 000 lennu, lennutunnid on ületavad 69 000 lennutundi.

Alates Airbus A220-300 lennukitüübi kasutuselevõtust 14. detsembril 2016 on lennukid lendanud 35 erinevasse maailmariiki, kasutades 70 erinevat lennujaama. Tänu uutele lennukitele saab firma laiendada oma teenindavate sihtkohtade arvu. Värskeimaks sihtkohaks, mida uus lennuk teenindama hakkab, on Praha.

Seni on Airbus A220-300 töö ületanud firma ootusi mitme näitaja osas, selle hulgas kütuse efektiivse kulutamise ja personali ja reisijate mugavuste osas. Uus lennuk pakub suurepärast lennukogemust pakkudes oma reisijatele laiemaid istmeid, suuremaid aknaid, rohkem ruumi käsipagasi jaoks, parenenud puhkuseruume ja palju muud.

Uus lennuk on samuti võrdlemisi vaikne, mille müratase on keskmisest neli korda madalam. Lisaks on see tänaseks kõige rohelisem kommertslennuk maailmas millel on samuti läbipaistev elutsükli ja keskkonnmaõju deklaratsioon mis aitab vähendada CO2 ja NOX emissiooni vastavalt 20% ja 50%.