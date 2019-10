AirBaltic tõsisesse lennuintsidenti sattunud lennukitüüpi maa peale ei jäta

AirBaltic ütles, et lennukite ohutus on nende jaoks esmajärguline, siiski praegu nad lende Airbus A220-300 lennukitega ei tühista. „AirBaltic kasutab teist tüüpi Pratt & Whitney PW1500G mootorit kui Swissi lennukid,” öeldi lennufirma pressiosakonnast. Lätlaste lennufirma kinnitusel on tootja kinnitanud, et mootorid on töökorras ja lendamiseks sobilikud.

AirBaltic on Swissi ja Delta järel suuruselt kolmanda Airbus 220 lennukipargiga maailmas. Kui Swissile kuulub 29 ja Deltale 25 seda tüüpi lennukit, siis lõunanaabri lennukipargis on 20 lennukit. Arvestades, et airBalticu lennukipargi kogusuurus on 40 lennukit, siis iga teine lennuk on Airbus A220-300 tüüpi.

AirBalticu kinnitusel jälgivad nad praegu olukorda väga tähelepanelikult ja on seejuures tihedas suhtluses nii Pratt & Whitney kui ka Airbusi esindajatega, et tagamaks airBalticu lendude toimumine. Lennufirmale kuuluvad Airbus A220-300 lennukitega on seni toimunud üle 37 000 lennu ja neil on kirjas üle 94 000 lennutunni.

Saksa lennufirma Lufthansa AG tütarfirma Swiss on asunud tooma tagasi liinile tema lennukiparki kuuluvaid Airbus SE A220 lennukeid, mille lennud peatati eile seoses tõsise mootoririkkega Londoni-Genfi lennul, mistõttu pidi lennuk maanduma Pariisis, kirjutab Bloomberg.