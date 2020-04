AirBaltic tühistab massiliselt suviseid ja sügiseseid lende: lennuplaan hõreneb ligi poole võrra ja esialgu pannakse lendama vaid viis lennukit

Tekkinud olukorra tõttu on airBaltic vähendanud ka oma personali umbes 700 inimese võrra. Seni on ettevõte andnud tööd umbes 1800 inimesele. „Põhjus, miks me otsustasime personali vähendada, on selles, et me ei suuda pärast reisipiirangute tühistamist jätkata lende samas mahus, mis oli enne viirusest põhjustatud kriisi,” põhjendas lätlaste lennufirma. Küll aga kinnitas ettevõte, et hetkel on nende rahaline olukord tugev.

Eile õhtul saatis ka airBalticu juht Martin Gauss kirja lennufirma lojaalsetele klientidele, kus selgitas omalt pooltki tekkinud olukorda. „Täna täpselt kolm nädalat tagasi pidi airBaltic koroonaviiruse tõttu peatama kõik oma lennud. Praegu me ei tea, millal täpselt saame taas lendama hakata, kuid meie meeskond teeb selleks ettevalmistusi,” kirjutas lennufirma juht.

Tegevjuht: me liikusime suurepärasel kursil

Gauss tõdes, et nii Euroopa kui ka üleilmsele lennundusele on viirus juba avaldanud väga suurt mõju. „Reisibroneeringute arv on üleilmselt kukkunud, Lätis küündib see osakaal 100% ligi,” nentis airBalticu juht. Gauss rõhutas, et enne kriisi algust oli lennufirma jõudnud suurepäraste tulemusteni.

„Me lõpetasime 2019. aasta rekordilise reisijate arvuga. Meie sihtkohtade arv küündis üle 80, lennufirma majandustulemused ületasid meie ootusi ning meie käive küündis üle 500 miljoni euro,” kirjeldas airBalticu juht. Tema sõnul oli lennufirma sellega suurendanud Läti lennundussektori panust riigi SKP-sse kolme protsendi võrra.

„Me ei ole mitte ainult toonud miljoneid külastajaid nii Lätti, Eestisse kui Leetu – ja seeläbi toetanud kohalikke ärisid ning turismi –, vaid oleme olnud tööandjaks ligi 1800 inimesele ja olnud seeläbi üks suurimaid maksumaksjaid Lätis. Kaudselt on airBalticu tegevusega seotud Lätis umbes 30 000 töökohta,” loetles Gauss.