Airbnb jäi mullu üüratusse kahjumisse

Ettevõtte käive kasvas aastaga 32 protsenti, kuid kulud kerkisid veel kiiremini ja ulatusid 5,3 miljardi dollarini, vahendab Business Insider. Suur kahjum tuli Airbnb-le veel enne seda kui firmat tabas koroonaviiruse löök.

Viimastel aastatel on hoogsalt kasvanud nii ettevõtte administratiiv- kui ka tootearenduskulud. Ainuüksi administratiivkulud kasvasid aastatel 2017-2018 113 protsenti. Kuigi täpsed numbrid pole teada, siis ulatusid ettevõtte kulud 2018. aastal üle kolme miljardi ja kahjum üle saja miljoni dollari.

Airbnb suur miinus juba enne koroonakriisi võib tekitada küsimusi selle ärimudeli osas. Varem nähti seda eeskujuliku idufirmana, kuid viimasel ajal on investorid hakanud nõudma tegevjuhi Brian Chesky lahkumist ja kulude kärpimist.

Ettevõte teatas hiljuti, et kaasas miljard dollarit, kuid see on kõrge intressiga võetud laen. Airbnb vajab veel miljardit, et praegune kriis üle elada, vastasel juhul võib idufirma aasta jooksul tegevuse lõpetada.