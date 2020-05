Airbnb juht ennustab: koroonakriis toob reisimisse kaks suurt muutust

„Me näeme, kui palju on võimalik teha videokõnedega ja see avaldab suurt mõju kui sageli inimesed töö tõttu reisima hakkavad," ütles Chesky tööreiside vähenemisest rääkides.

Business Insider tõi välja, et samal meelel on mitmed tegevjuhid, kelle arvates ollakse tööreisidega tulevikus valivamad.

„Varem reisisime palju töö pärast ja ekraanid olid meelelahutuseks. See muutub vastupidiseks," rääkis Airbnb juht. „Ma arvan, et hakkame rohkem ekraanide taga töötama ja lahutame meelt pärismaailmas."

Chesky ennustab teise muutusena diginomaadluse tõusu, mis tähendab, et inimesed teevad kaugtööd teises riigis. „Paljud inimesed mõistavad, et nad ei pea olema aheldatud ühe linna külge. Seega hakkame nägema rohkem inimesi, kes otsustavad elada üle maailma ja peatuvad paariks kuuks erinevates kohtades," selgitas ta.

Hoolimata pandeemiast on Chesky kindel, et inimesed tahavad tulevikus reisida. „1950 aastal liikus 25 miljonit inimest üle piiri ja eelmisel aastal 1,4 miljardit. See juhtus, kuna inimestel on reisimise soov kaasasündinud ja see ei kao kunagi," sõnas ta. „Reisimine jääb pausile, kuid see tuleb tagasi."