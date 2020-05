Airbnb kavatseb koondada veerand töötajatest, nende arv küündib paari tuhandeni

„Me elame oma elu kõige piinarikkama kriisi ajal ja kui see algas, siis peatus reisimine üle maailma," seisis ettevõtte tegevjuhi Brian Chesky töötajatele saadetud kirjas. „Airbnb äri on saanud tugeva löögi ja ennustame, et selle aasta käive saab olema poole väiksem kui mullu."

Airbnb'l on umbes 7500 töötajat. Chesky sõnul peatab ettevõte kõik hotellide ja transpordiosakonnaga seotud projektid. „Reisimine saab uues maailmas olema teistsugune ja me peame Airbnb'd vastavalt arendama," sõnas Chesky.

Tegevjuhi sõnul saavad koondatud töötajad hüvitisena 14 nädala palga, millele lisandub üks nädal iga töötatud aasta eest. Samuti pakub Airbnb koondatud töötajatele tervisekindlustust 12 kuud pärast töölt lahkumist.

Tänavune aasta on Airbnb'le väga rängalt mõjunud. Möödunud kuul teatas ettevõte, et peatab uute töötajate palkamise ja turundustegevuse, kärbib juhtide palku ega maksa tänavu välja boonuseid.

Möödunud aastal jäi Airbnb 674 miljoni euroga kahjumisse.

