Airbnb võitlus Bookinguga tõuseb uuele tasemele

Tehinguga kursis oleva allika kinnitusel oli tehingu hind üle 465 miljoni dollari.

Lisaks Booking.comiga konkureerimise uuele tasemele viimisele annab tehing Airbnb-le ka uue hingamise enne plaanitavat esmast avalikku aktsiaemissiooni 2020. aastal.

Samas on tehingul Airbnb jaoks omad riskid, sest ettevõte soovib unikaalset brändi säilitada ning mullu enam kui 200 miljoni dollarilise käibega HotelTonighti integreerida. Airbnb enda käive oli mullu enam kui 3,5 miljardit dollarit.

Miks siis Airbnb just nüüd tegutsema hakkas?

Esimese põhjusena toob The Information välja Bookingi poolse üha suureneva konkurentsi. Viimasel tulemuste tutvustusel püüdsid Booking Holdingsi juhid end üha rohkem Airbnb-ga võrrelda ning kinnitasid, et kaasasid eelmise aasta kolmandas kvartalis enam kui miljardi dollari mahus Airbnb-ga sarnaseid võimalusi. Need on siis erakodudes ööbimised. See aga tähendab, et Booking kasvas selles vallas vaid veidi vähem kui Airbnb ise. Booking palkas 1,5 aastat tagasi seda suunda arendama ka Airbnb maineka juhi.

Firmade lähenemine toimub aga mõlemas suunas. Ka Airbnb astub samme Bookingu suunas nagu kinnitab ka HotelTonighti ost. Samuti on Airbnb Bookingut veidi õrritanud lennureisidega tegelemisega, mis konkureerib Bookingu Kayakiga. Samuti on räägitud partnerlusest Getaroundi sarnaste firmadega, mis konkureeriks Bookingu rendiautode pakkumisega.

Üks Airbnb eelis on muidugi selge: neil on suurem bränd, seda eriti USAs ning nad peavad klientide võitmiseks veebiturundusele vähem kulutama.