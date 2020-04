Aivar Kokk: Bolt peaks enne riigilt raha küsimist peeglisse vaatama

Taksovahendaja Bolt kirjutas, et nende käive on kukkunud 85 protsenti ning ettevõte vajaks laenu 50 miljonit eurot, kuid Kredexi meetmete kaudu saaks laenukäendust ainult 5 miljoni euro ulatuses.

Kokk ei välistanud, et mõni ettevõte võiks saada riigilt ka abipaketis ette nähtust suurema laenu, samuti võib riik omandada mõnes ettevõttes osaluse. „Bolti puhul tekib aga küsimus, kas riik ikka saab usaldada ettevõtet, kes on seni püüdnud maksude tasumisest kõrvale hoiduda.“

„Ühistranspordi seaduse nõuetest ja kohustustest on Bolt püüdnud aastaid kõrvale hiilida,“ ütles Kokk. „Käesoleva aasta alguses saatsid Bolti süüdistused, mille kohaselt ei täida suur osa Bolti autojuhtidest seadusest tulenevaid nõudeid. Etteheidete peale vastas Bolti Balti- ja Põhjamaade valitsussuhete juht Sandra Särav “Me üritame olla nii seadusekuulekad, kui vähegi võimalik aga kui seadus hakkab olema üleliigne, kui paneb kohustusi, mis ei peaks olema infoühiskonnateenuse osutajale, siis me omamoodi üritame selle vastu võidelda,““ meenutas Kokk. Samuti tuletas ta meelde, et Bolti asutajad otsustasid 2017. aastal registreerida enda ettevõtted Lätti ning eelmisel majandusaastal teenis Bolt 60 miljoni euro suuruse kahjumi.

„Meie eesmärk on toetada seadusekuulekaid ettevõtjaid, kuid Bolti puhul tekitavad varasem käitumine ja suhtumine palju küsimusi. Kui minul isiklikult oleks võimalik valida, kas toetada ettevõtet nagu Tallink või ettevõtet, kes täidab seadusi valikuliselt, siis loomulikult toetaksin ma Tallinkit. Minu soovitus Boltile on vaadata enne raha küsimist peeglisse ja küsida endalt: kas ma ikka olen olnud seni käitunud eetiliselt ning väärin sellist tuge,“ ütles Kokk.

„Võimalusi toetada teadmisi eksportiva firma tegevust tuleb kindlasti kaaluda, aga selle eelduseks võiks olla ka muutus Bolti senises suhtumises. Taksondussektoris tuleb tagada aus konkurents ja seadusekuulekus,“ lõpetas Kokk.

