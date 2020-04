Aivar Kokk: mõnes sektoris tuleb võib-olla anda tagastamatut laenu

Täpsemalt võiks see tema hinnangul hõlmata turismisektori ettevõtteid, mida on koroonaviiruse tekitatud kriis väga tugevalt tabanud. Samuti lisas Kokk, et riigi jaoks võiks olla Tallinkis osaluse ostmine hea tehing. „Ma arvan, et enamus eestlasi usub, et see firma on aasta-kahe pärast jälle kasumis ja aktsiad on võrreldes tänasega paremas seisus. Riik võtab sellise tehinguga riski, aga võib ka võita," märkis riigikogu liige.

Ta jätkas, et kui lauale peaksid sattuma kaks võrdset ettevõtet, kuid ainult üht on võimalik toetada, siis vaadatakse, kuidas on tasutud makse ning milline on olnud kasum. „Raske hetk on täna kõigil. Tänased meetmed on enamuses kahe-kolme kuu meetmed," ütles Kokk. „Turismis ei muutu kahe kuuga midagi."

„Tänasel hetkel kõik loodavad, et mai lõpus hakkab hapnikku peale tulema. Kui seda ei tule, siis tuleb teha veel üks lisaeelarve, aga siis tulevad raskemad otsused. Need arutelud on praegu laual ja valitsusele on antud ülesanne, et kokkuhoiumeetmete rakendamise aktid ja ettepanekud peavad olema teises kvartalis läbi arutatud ja kokku lepitud," rääkis Kokk.

Tema sõnul saab riik vajadusel veel laenu võtta, kuid peab arvestama, et see tuleb ka ühel hetkel tagasi maksta. „Püüame oma ettevõtjaid ellu jätta ja tekitada neile parim stardipositsioon kui kriis lõpeb," märkis ta.

Rahanduskomisjoni esimees kritiseeris üleeile Bolti, mis vajab 50 miljoni eurost laenu, kuid Kredexi meetmete kaudu saaks laenukäendust ainult 5 miljoni euro ulatuses. Kokk lisas nüüd, et Bolt on suur maksumaksja ja maksab ka IT-sektoris suuri palkasid, kuid on hiilinud kõrvale ühistranspordiseaduse nõutest ning kohustustest ja nüüd tuldi raha küsima taksoteenuse vallas.

„Ma alati toetaks neid ettevõtteid, mis näitavad, et suudavad ka kasumit teenida," sõnas ta, kuid lisas, et firmasid tuleb siiski eraldi vaadata, mitte ühe vitsaga lüüa.