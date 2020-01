Aivar Kokk: pensionireformi eelnõule on ka häid parandusettepanekuid tehtud

Pensionireformi esimene lugemine on toimunud. Järgmisel neljapäeval on kohtumine huvigruppidega, kus on oodata kompromisside otsimist ja ehk järgmisel nädalal on teema riigikogu komisjonis.

Samas on eelnõule opositsiooni poolt tehtud ka poolsada sisutühja parandusettpanekut, mistõttu ei saa välistada, et seaduse vasuvõtmise seotakse valitsuse usaldushääletusega, et see kiirkorras läbi suruda.

Sisutühjade ettepanekute ükshaaval hääletamine pole mõistlik, märkis ta.

Suure tõenäosusega võetakse seadus vastu kas jaanuari viimasel nädalal või veebruari alguses.

Osaliselt on pensionireformi seaduse vastuvõtmise ajakavaga seotud ka Baltimaade riigikontrollide poolt Rail Balticu suunal tehtud kriitika, kus toodi välja, et projekt võib aastaid venida. Eks see teema tõstatub lähinädalatel kas rahanduskomisjonis või mujalt, märkis Kokk.

Riigieelarves on Rail Balticu read olemas, aga need pole hästi lahti kirjutatud, lausus ta.