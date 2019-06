Aivar Pilv: tahame välistada, et tunnistajad muudaks oma ütlusi ajakirjandusest loetu põhjal

Ei, mitte sellepärast. Põhimõte on selles, et tunnistajad annaksid ütlusi täpselt nii nagu nemad asju mäletavad ja et nad ei oleks mõjutatud teiste tunnistajate ütlustest, mis võivad nende omadest lahkneda mingites osades. Et välistada see, et järgmisel päeval kohtusse ütlusi andma tuleks, oleks mõjutatud eelnevalt ajakirjanduses avaldatust.

Kõik tunnistajad on oma ütlused prokuratuuris andnud.

Kohtueelses menetluses antud ütlused on küsitlemise aluseks, need on olemas prokuröridel ja advokaatidel. Kohtunikul neid ei ole. Kohtunik saab kirjalikke tõendeid, aga mitte tunnistajate ütlusi. Ja kohtuistungi käigus võib ilmneda, et kujunevad mingid täiendavad küsimused ning ütluste täpsustamise pinnalt tuleb välja, et tunnistaja teab asjast hoopis rohkem kui algul nähtus. Lisaks saab küsida kohtus eelnevalt tunnistanute ütluste põhjal lisaküsimusi.

Kas põhimõtteliselt saate Tallinna Sadama protsessis hakata taotlema iga järgmise kohtuprotseduuri kajastamist meediale ära keelamist? Et kui järgmisel nädalal arutatakse jälitustõendite üle, siis saab ka selle ära keelata?

Kohtuistungi käiku on võimalik ju kajastada, see on avalik istung. Aga tunnistajate puhul on see üldine õiguse ja kohtumenetluse põhimõtete areng Euroopas tervikuna, et isikute õiguste kaitsmisele pööratakse järjest enam tähelepanu. Järjest rohkem tänases infotehnoloogiaühiskonnas mõeldakse ka sellele, kuidas läbi viia kohtulikku menetlust nii, et läbi avaliku meediaruumi ei hakataks mõjutama istungi käiku.

Aga jah, kui me avame jälitustegevusega kogutud isikute ütluste salvestusi ja protokolle, siis tekib küsimus, kas neid saab ikka avaldada praeguses menetlusstaadiumis läbi ajakirjanduse? Seda fakti, et jälitustegevusega seotud protokolle avatakse, seda võib ikka avaldada. Aga seda, et mida ütles vestluses Peeter ja Jaan või Pille ja Malle, see on minu arvates küsitav. Lõpuks otsustab siiski kohus, nemad juhivad menetlust.

Pean siiski ütlema, et viimasel ajal kui selline küsimus on tõstatatud - tavaliselt kaitsjate poolt - siis enamasti kohus selliseid põhimõtteid järginud ka on.