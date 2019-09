Aivar Rehe surm on pannud taanlased mõtlema pangatöötajate turvalisusele

Nii ongi Taani valitsus asunud otsima täiendavaid võimalusi, kuidas kaitsta neid pangatöötajaid, kes on seaduse järgi kohustatud kahtlastest tehingutest uurimisasutustele teada andma, ütles Taani pangaliit. Juba eelmisel aastal jõudis nendeni juhtumeid, kus erinevad pangatöötajad kurtsid, et neid on hakatud rahapesu vastaste meetmete karmistamise tõttu klientide poolt taga kiusama.

Danske pank ise on tunnistanud, et üheksa aasta vältel läbis panga Eesti haru 200 miljardi euro väärtuses kahtlast päritolu raha. Panga suhtes on mitmes riigis seetõttu algatatud kriminaaluurimine. Ka on panga aktsionärid panga väärtuse languse tõttu kohtuasja algatanud. Panga uus tegevjuht Chris Vogelzang on lubanud, et tema esmaülesanne on usalduse taastamine.

Taani valitsuse plaanitava seadusemuudatuse kohaselt ei pea maksuamet enam teavitama neid inimesi, kelle suhtes on uurimisasutustele rahapesukahtlus esitatud.