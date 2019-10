Aivar Riisalu: minu kõige edukam äri on olnud Meie Mees

Maire Forsel tõi välja, et tänases kiirelt muutuvas maailmas peaks kõigil olema valmidus oma elu muuta. „Töökohad tekivad ja kaovad kiiremini kui iial varem. Seetõttu ei saa keegi meist olla kindel, et tema palgatöö pensionini kestab. Kui hoida tagataskus kasvõi imepisikest äriideed, on töötuks jäädes pehmem maandumine. Et see idee lihtsamalt tekiks, tuleb läbi elu uusi asju õppida ja vanus pole siin takistuseks. Maailmas on miljoneid probleeme – peab neist leidma ja lahendama vaid ühe, et saada ettevõtjaks,“ selgitas Forsel.

Kalev Vapper leidis, et ettevõtlusega alustades tuleb kõvasti rügada ja teha kompromisse ning see võib väljenduda nii vaba aja kaotuses kui ka peresuhetes. “Alustavad ettevõtjad loodavad sageli liiga palju heale õnnele või sõpradele. Tegelikult on vaja teha realistlik äriplaan ning hoida esmalt kõik kulud range kontrolli all,” rääkis veinieekspert.

Üle-eestiline ettevõtlusnädal toimub 7.–13. oktoobrini ning selle juhtmõte on „Samm Sinu unistusteni“. Kokku toimub ettevõtlusnädala raames kõigis Eesti maakondades enam kui 300 temaatilist üritust. Korraldatakse ettevõtlusega alustama julgustavaid seminare, konverentse, töötubasid, ettevõtluskohvikuid ning muudes formaatides üritusi.

Ettevõtlusnädalat korraldavad maakondlikud arenduskeskused juba 14. korda. Seda viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.