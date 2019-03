Aivar Sõerd: eelarvemiinus ei tulnud ootamatult, see on vastutustundetu eelarvepoliitika paratamatu tagajärg

Rahandusminister Tõniste on öelnud, et 2019. aasta riigieelarvet tuleb kärpida, kuna 2018. aasta eelarve miinus võib olla suurem kui 1 protsent SKPst. Tegelikult on 2019. aasta eelarve probleemid veel suuremad kui eelmise aasta eelarve miinus. Juba tänavuse riigieelarve vastuvõtmisel riigikogus selgus, et on vaja täiendavaid meetmeid eelarve tasakaalu saavutamiseks. Meetmeid eelarvepositsiooni parandamiseks valitsuselt aga ei tulnud. Eelarvet esitles minister lausa ülejäägis olevana, mis ei saanud vastata tegelikkusele.

Reserve tühjendatakse kolmandat aastat järjest

Indikatsioon sellest, et riigieelarvega on asjad halvasti, tuli ka riigikassa reservide aruannetest. Reservid on vähenenud kolm aastat järjest. Eelmise aasta lõpu seisuga oli riigikassasse põhiliselt sotsiaalkindlustusfondide reservidena hoiustatud 1,3 miljardit eurot. Likviidsusreservis oli sellest alles 677 miljoni eurot. Tegemist on siseriikliku laenu võtmisega sotsiaalkindlustusfondidelt, mida teadaolevalt ametlikus võlakoormuse statistikas ei kajastata.

Reservide tühjendamine jätkub hirmsa hooga ka sellel aastal. Aasta kahe esimese kuuga on reservidest kadunud veel 168 miljonit eurot. Veebruari lõpu seisuga oli likviidsusreservis alles 509 miljoni eurot. Kuna üksikisiku tulumaksutagastused jäid põhiliselt märtsikuusse, siis võib reservi jääk minna allapoole kriitilist kohustuslikku miinimumvaru. Siit võis sündida ka rahandusministri plaan hakata kiirkorras välja andma lühiajalisi võlakirju. Sisuliselt on tegemist tarbimislaenuga jooksva eelarvemiinuse katteks.

Kulukate valimislubaduste täitmiseks raha pole

Riigieelarve kehva seisu juures on peaminister kiidelnud, et justnagu oleks valitsus teinud suurt tööd riigi võlakoormuse vähendamisel. Riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil tunnistas minister Tõniste, et eelmisel aastal maksti riigivõlga tagasi 2 miljonit eurot, ehk täiesti olematu summa. Seega reservide tühjendamist ei saa kuidagi põhjendada ka laenude tagasimaksmisega.

Töötukassa ja haigekassa kriitilise piirini tühjaks tehtud reservide arvel pole enam pikemalt võimalik riigieelarve jooksvat miinust katta. Kulukad valimislubadused aga vajavad täitmist. Selle tõttu pole ime, et koalitsioonikõneluste umbsetest ruumidest on välja imbunud spekulatsioonid plaanidest lammutada pensioni teine sammas. Sellest loodetakse riigieelarvesse täiendavat lisatulu, kui riik lõpetaks teise samba sissemaksed või teeniks tulumaksust lisatulu, kui osakuomanikud oma pensioniosakud maha müüvad. Selline finantstrikk oleks aga veelgi küünilisem ja veelgi laastavamate tagajärgedega kui senised eksperimendid aktsiiside ja piirikaubandusega. Eelarvestatistikas võidakse see klassifitseerida ka ühekordse mõjuga tuluks ja mitte arvestada katteallikana.