Aivar Sõerd: järgmise aasta riigieelarve – tuleviku arvel tehti ruumi tänasele heaolule

Võrreldes sügisese majandusprognoosiga on juurde kirjutatud tulusid, mille saamine on küsitav. Suurendatud on niigi pingelist riigiettevõtete dividendide prognoosi, kuskilt on leitud lisavõimalusi kulude katmiseks CO2 rahadest ja head töö eest eurorahade paindlikul kasutamisel on käiku lastud ka preemiarahad EL tulemusreservist.

Eelarve esitlusel ei tulnud vastust küsimusele, kust tuli täiendav raha valmislubaduste täitmiseks. Rahandusminister Martin Helme lubas raiskava riigiaparaadi tõhusaks saada ja eelarve revisjoni tulemusi näidata juba järgmise aasta eelarves. Eurorahade ümbermängimine, kulude nihutamine ja siseriiklike eelarvetulude vahetamine Euroopa Liidu vahendite vastu on näiline tegevus, mitte sisuline eelarverevisjon.