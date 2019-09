Aivar Sõerd: Jüri Ratase maksudogmade murdmine on vana jutt uutest maksudest ja maksutõusudest

Siin on mõned ettepanekud Jüri Ratasele dogmade murdmise debatis selle kohta, et eelarvetulusid on võimalik suurendada ka ilma uute maksude ja maksutõusudeta.

Hiina veebipoodide hindadega skeemitamise piiramine. Hiina veebikaubamajadest tellitud kauba saatelehele pannakse kauba tegelikust maksumusest kordades väiksem hind, selleks et vähem käibemaksu ja teatud juhtudel ka vähem tollimaksu maksta. Levinud on ka skeem, et lisaks pakkidele väiksema hinna märkimisele vormistatakse neist osa ka kingitusena. Turuosaliste hinnangul kaotab riik isegi kuni sadu miljoneid eurosid maksutulu aastas.

Google, Facebook ja teised internetihiiglased teevad Eestis hinnanguliselt kümneid miljoneid eurosid maksutulu, aga see raha liigub ühtegi maksu maksmata Eestist välja. Internetihiiglaste Eestis toimunud käibelt ja teenitud tuludelt võiks ka maksu koguda, nii nagu kohalikelt reklaami- ja meediafirmadelt.

Levinud on maksupraktika, kus töötaja käib tööandja juures tööl, kasutab tema töövahendeid ja tehnikat, saab regulaarset tasu, aga see tasu pole vormistatud mitte palgana vaid teenuste osutamisega osaühingute kaudu, esitades arveid. Seda nimetatakse OÜtamiseks ja maksudogmade murdjad ei näe mingit probleemi selles, et siin tööjõumaksud tasumata jäävad.

Seda loetelu võiks jätkata.

Jüri Ratas avastas, et paljude EL liikmesriikide maksukoormus on suurem kui meil. Prantsusmaa maksukoormus olevat palju suurem ja Jüri Ratas tahab riiki valitseda sama kuninglikult kui prantsuse riigijuhid.

Paraku ei konkureeri me kapitali ja investeeringute pärast mitte Prantsusmaaga, vaid eelkõige meie kohalike naabrite Läti ja Leeduga.

Kui meie maksukoormus on 33% SKPst, siis rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi andmetel oli Läti maksukoormus 31% ja Leedu maksukoormus veel madalam.

Jüri Ratase maksudogmade muutmise jutu juures ei saa tähelepanuta jätta ka läbi aegade suurimat maksuauku ja piirikaubandust, mille tekitas Jüri Ratase eelmise valitsuse aktsiisipoliitika. Aktsiisipoliitika vigade parandamisega ollakse aga alles poolel teel.

Maksudogmade jutu kokkuvõtteks tuleb öelda, et ei ole võimalik ennast rikkaks laenata või rikkaks maksustada. Maksukoormus peab olema sellisel optimaalsel tasemel, et oleks tagatud majandusareng ja et suudaksime püsida konkurentsis kapitali ja investeeringute riiki saamisel.