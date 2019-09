Aivar Sõerd: majandusminister Taavi Aas edastas neljarealiste teede kohta eksitavat infot

Ärileht RUS

Aivar Sõerd uurib majandusminister Taavi Aasalt, miks ta edastas neljarealiste teede kohta eksitavat infot Foto: Kollaž

Endine rahandusminister Aivar Sõerd esitas täna riigikogus Taavi Aasale arupärimise, et küsida, miks eksitas majandusminister avalikkust, väites, et neljarealiste teede projekteerimiseks on riigieelarves raha olemas.