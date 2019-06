Aivar Sõerd: rahandusminister käis Luksemburgis, nagu öeldakse, tühje poose võtmas

Komisjoni istungil osales ka peaminister, kellelt saime samuti kinnitust, et rahandusminister läks vastuollu kinnitatud mandaadiga. Rahandusministrile antud mandaadis oli kirjas, et panganduse kaitsemeetme loomine ja kaitsemeetme limiitide määramine toimub Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) juhatajate nõukogu (rahandusministrite) poolt ning alati ühehäälselt. Erakorralise hääletuse reeglit saab aga kasutada kaitsemeetmest kriisilahendusfondile laenu andmise otsustamiseks erandjuhul, kui otsustamise viivitus ohustaks euroala stabiilsust.

Erakorralise hääletuse võimalust kiireloomulise otsusena, kui ohus on euroala stabiilsus, soovis teadaolevalt minister Helme vetostada. Tegemist on juba varasemalt aastaid tagasi läbi vaieldud küsimusega, kas 85 protsendise poolthäälte enamusega saaks erandjuhtudel otsuseid teha, kui ohus on euroala stabiilsus. Teema jõudis tookord ka Riigikohtusse ja Riigikohus leidis, et sellistes olukordades on see küll riivamas põhiseadust, aga ometi proportsionaalne ja põhjendatud.

Peaminister kinnitas, et palus rahandusministri reservatsiooni ESMi lepingu dokumentidest välja võtta. Seega on nüüd selge, et rahandusminister käis Luksemburgis, nagu öeldakse, lihtsalt tühje poose võtmas.