Aja märk. Millisele ametikohale on praegu Baltikumis kõige suurem tung?

Hüppeliselt on kasvanud huvi nii kauba- ja tellimuste komplekteerijate tööpakkumiste kui ka laotööliste ametikohtade vastu, kuhu laekub hetkel kohati sadu kandideerimisavaldusi. Keskmiselt avaldab komplekteerija tööpakkumisel praegu soovi tööle asumiseks 69 kandideerijat, kuid Tallinnas on näha ka tööpakkumisi rohkem kui 300 kandideerijaga.

„Ka meie sõsarportaalid Lätis ja Leedus kinnitavad, et ka seal kandideeritakse enim just kauba komplekteerijate ametikohtadele," toob välja CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. „Suurenenud on huvi ka laotööliste, tõstukijuhtide, kullerite, e-poe administraatorite ja andmesisestajate ametikohtade vastu - antud tööpakkumistel leidub keskmiselt üle 40 kandideerija."

Henry Auväärt lisab, et tööandjate poolelt on mitmed jaekaubandusketid ja tootmisettevõtted pidanud kiirelt asuma otsima lisatööjõudu oma meeskondadesse, et kasvava nõudlusega toime tulla.

TOP 5: Suurima kandideerijate arvuga tööpakkumised (märts 2020 seisuga)

Kauba komplekteerija Laotöötaja / tõstukijuht Andmesisestaja Kuller E-poe administraator