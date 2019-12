Ajad on muutunud: Soome sisserändajate TOPis löövad ukrainlased nüüd eestlasi

Eelmisel aastal saabus Ukrainast Soome tööle üle 1800 inimese, Eestist üle 1200, vahendab Yle Uutiset.

Põhjuseks peetakse palka. Eestis oli keskmine palk 2019. aasta kolmandas kvartalis 1397 eurot ja tõus eelmise aastaga võrreldes oli 8,2%.

Ukrainas on keskmine palk umbes 350 eurot kuus.

Ukrainlased on Soome saabudes haavatavad ekspluateerimise suhtes, eriti ehitussektoris, kus Soomes on välismaalane üks kaheksast töötajast.

Soome ehitajate ametiühingu heaks töötav eestlane Urmet Aru ütles, et on näinud juhtumeid, kus ukrainlastele on makstud 5-8 eurot tunnis.

Seaduse järgi tuleb neile maksta vähemalt miinimumpalka, mis on kokku lepitud tööandjate ja ametiühingute vahelise kollektiivlepinguga. Kogemusteta töötaja miinimumpalk on praegu 10,73 eurot tunnis, kõige kogenumatel aga 16,97 eurot tunnis.